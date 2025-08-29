В Госдуме назвали два мессенджера, которые точно останутся в Росиии

В Госдуме назвали два мессенджера, которые точно останутся в Росиии Депутат Горелкин: в России останутся работать только мессенджеры Telegram и Max

Мессенджеры Telegram и Max будут наращивать свое присутствие на российском рынке, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, его слова приводит «Дума.ТВ». В то же время, по его словам, WhatsApp может повторить судьбу Viber.

Мой прогноз по WhatsApp — будет происходить естественная его пессимизация. С другой стороны, будет экспансия Max, Telegram. Мне кажется, что WhatsApp ждет судьба Viber, — отметил Горелкин.

Политик также допустил «мирное сосуществование» двух мессенджеров — Telegram и Max, у каждого из которых будут свои задачи. При этом он уверен, что отечественное приложение для обмена сообщениями будет доминировать.

Ранее в ФСБ рассказали, что спецслужбы Украины активно используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вербовки российских граждан с целью организации диверсий и террористических актов. Там отметили, что злоумышленники пользуются доверчивостью людей, склоняя их к совершению тяжких преступлений.

В свою очередь координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия», член профильного думского комитета Антон Немкин пояснил, что с января 2025 года через WhatsApp и Telegram совершено свыше 52 тыс. правонарушений. По его данным, правоохранительные органы отмечают устойчивый рост случаев дистанционного мошенничества.