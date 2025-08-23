Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 10:04

В ФСБ раскрыли, как Telegram и WhatsApp стали ловушкой для россиян

ФСБ: Украина пытается вовлечь россиян в диверсии через Telegram и WhatsApp

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Спецслужбы Украины активно используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вербовки российских граждан с целью организации диверсий и террористических актов, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. Там отметили, что злоумышленники пользуются доверчивостью людей, склоняя их к совершению тяжких преступлений.

Спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp с целью вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность, — заявили в ФСБ.

По данным спецслужбы, вербовщики применяют различные методы психологического воздействия, чтобы принудить жертв к противоправным действиям, за которые предусмотрены длительные сроки тюремного заключения. ФСБ предупреждает граждан о необходимости проявлять бдительность при общении в социальных сетях и мессенджерах.

Ранее Роскомнадзор ввел частичные ограничения на голосовые звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Как сообщило федеральное ведомство, эта мера направлена на противодействие преступной деятельности. По данным регулятора, данные платформы стали основными инструментами для мошенников, вымогателей, террористических групп и агентов иностранных спецслужб. В РКН отметили, что указанные мессенджеры игнорировали требования российских властей по обеспечению безопасности.

ФСБ
мессенджеры
Telegram
WhatsApp
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 23 августа: что завтра, повышение давления, тошнота
Украинские военные отомстили сослуживцам залпом ракет за передачу координат
Поставки российского газа в Армению через Грузию возобновились
«Прорываться будут с автоматами»: Украине предрекли открытие второго фронта
США стали добывать нефть в одной ближневосточной стране
Трамп планирует разрушить устои и устроить финансовую бурю
В МЧС назвали количество подземных толчков на Камчатке за сутки
Ярослав Евдокимов потерял голос перед смертью
В Госдуме раскрыли отношение депутатов к запрету вейпов
Случайный прохожий спас пятилетнюю девочку от стаи бродячих собак
В Гидрометцентре раскрыли причину «холода» в столице
В МИД высказались об эвакуации россиян из сектора Газа
В Сети появились кадры допроса соучастника убийства генерала Москалика
Аналитики выступили с тревожным заявлением о гречихе в России
Глава СЖР высказался о смерти Кирилла Вышинского
Бельгиец сломал ногу на опасной высоте во время восхождения в гору
Томленые помидоры в масле с медом и апельсином: авторский рецепт на зиму
Экономист раскрыл, как микропокупки бьют по кошельку россиян
В ДНР рассказали, зачем бойцы ВСУ заползают в водопроводные трубы
«Это моя цель»: Путин рассказал о своей заветной мечте
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.