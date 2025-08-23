В ФСБ раскрыли, как Telegram и WhatsApp стали ловушкой для россиян

В ФСБ раскрыли, как Telegram и WhatsApp стали ловушкой для россиян ФСБ: Украина пытается вовлечь россиян в диверсии через Telegram и WhatsApp

Спецслужбы Украины активно используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вербовки российских граждан с целью организации диверсий и террористических актов, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. Там отметили, что злоумышленники пользуются доверчивостью людей, склоняя их к совершению тяжких преступлений.

Спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp с целью вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность, — заявили в ФСБ.

По данным спецслужбы, вербовщики применяют различные методы психологического воздействия, чтобы принудить жертв к противоправным действиям, за которые предусмотрены длительные сроки тюремного заключения. ФСБ предупреждает граждан о необходимости проявлять бдительность при общении в социальных сетях и мессенджерах.

Ранее Роскомнадзор ввел частичные ограничения на голосовые звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Как сообщило федеральное ведомство, эта мера направлена на противодействие преступной деятельности. По данным регулятора, данные платформы стали основными инструментами для мошенников, вымогателей, террористических групп и агентов иностранных спецслужб. В РКН отметили, что указанные мессенджеры игнорировали требования российских властей по обеспечению безопасности.