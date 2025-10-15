Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 03:39

В НАТО решают один вопрос по поводу российских истребителей

Telegraph: в НАТО обсуждают новые правила для сбивания российских истребителей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

НАТО рассматривает возможность изменения правил обороны, передает газета Telegraph. Отмечается, что эти меры могут упростить процедуру по сбиванию российских истребителей в воздушном пространстве стран Альянса.

НАТО обсуждает новые правила, которые могли бы упростить задачу по сбиванию российских истребителей... Руководители оборонных ведомств хотят, чтобы российские самолеты, несущие над воздушным пространством союзников ракеты для ударов по наземным целям, были возможными целями, — сказано в публикации.

Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства Александр Грушко заявил, что учения НАТО у границ России принимают все более агрессивный характер. По его словам, это выражается в общей военно-политической ситуации на восточном фланге Альянса, где растет количество учений. Риски эскалации, как отметил дипломат, очень велики.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что оборонные расходы НАТО говорят о подготовке к войне с РФ, страны Блока уже расширяют дороги для прохода боевой техники. Он уверен, что ключевым сигналом стала позиция США, которые дали отмашку на использование замороженных активов Москвы и наращивание поставок вооружений.

