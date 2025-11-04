«Стала посмешищем»: в одной стране разразился скандал из-за поставок F-35 20minutes: в Бельгии разразился скандал из-за поставок истребителей F-35

В Бельгии разразился скандал вокруг закупленных американских истребителей F-35, сообщает издание 20minutes. Отмечается, что самолеты оказались неподходящими для небольшой страны из-за чрезмерной стоимости обслуживания, высокого уровня шума и ограниченного воздушного пространства.

Бельгия стала посмешищем в интернете со своим слишком маленьким небом для F-35, — сказано в сообщении.

Министр обороны Тео Франкен вынужден был признать в парламенте, что собственного воздушного пространства Бельгии недостаточно для учебных полетов новых истребителей. Как сказано в материале, теперь стране придется договариваться об использовании неба Франции, Италии и Нидерландов для тренировок пилотов. Дополнительные проблемы создает шумность F-35 — новые истребители в пять раз громче предыдущих моделей F-16.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Ивченко заявил, что Бельгия больше года не передает Украине обещанные истребители F-16. По его словам, в Евросоюзе нет единства — в нем «разные страны, разные экономические интересы».