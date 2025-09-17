В Раде пожаловались на задержку передачи F-16 Бельгией

Бельгия больше года не передает Украине обещанные истребители F-16, сообщил в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция» депутат Верховной рады Вадим Ивченко. По его словам, в Евросоюзе нет единства — в нем «разные страны, разные экономические интересы».

Вы знаете, какая страна нам еще не дала F-16, которые мы должны были получить еще год назад? Бельгия. А вы знаете, где больше всего замороженных российских активов? В Бельгии, — сказал Ивченко.

Бельгия обещала передать Украине 2 из 45 своих F-16 еще в 2023 году. Но пока этого не сделала в связи с задержками в поставках закупленных в США 34 новых F-35.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов в беседе с NEWS.ru заявил, что ВСУ используют истребители F-16 для перехвата российских крылатых ракет «Искандер» и дронов «Герань», а самолеты Mirage 2000 не оказывают существенного влияния на боевой потенциал Киева. По его словам, украинская сторона пытается таким образом продемонстрировать свои успехи западным спонсорам и поднять боевой дух солдат.

До этого Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что был нанесен удар двумя истребителями F-16 ВСУ по территории Курской области. По его сведениям, авиация сбросила управляемые авиабомбы в районе приграничного села Теткино.