Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 09:37

В Раде пожаловались на задержку передачи F-16 Бельгией

Депутат Рады Ивченко напомнил о задержке передачи F-16 Бельгией

F-16 F-16 Фото: U.S. Air Force/via Globallookpress.com/Global Look Press

Бельгия больше года не передает Украине обещанные истребители F-16, сообщил в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция» депутат Верховной рады Вадим Ивченко. По его словам, в Евросоюзе нет единства — в нем «разные страны, разные экономические интересы».

Вы знаете, какая страна нам еще не дала F-16, которые мы должны были получить еще год назад? Бельгия. А вы знаете, где больше всего замороженных российских активов? В Бельгии, — сказал Ивченко.

Бельгия обещала передать Украине 2 из 45 своих F-16 еще в 2023 году. Но пока этого не сделала в связи с задержками в поставках закупленных в США 34 новых F-35.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов в беседе с NEWS.ru заявил, что ВСУ используют истребители F-16 для перехвата российских крылатых ракет «Искандер» и дронов «Герань», а самолеты Mirage 2000 не оказывают существенного влияния на боевой потенциал Киева. По его словам, украинская сторона пытается таким образом продемонстрировать свои успехи западным спонсорам и поднять боевой дух солдат.

До этого Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что был нанесен удар двумя истребителями F-16 ВСУ по территории Курской области. По его сведениям, авиация сбросила управляемые авиабомбы в районе приграничного села Теткино.

F-16
истребители
Украина
Бельгия
Верховная рада
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону
Назван регион, где ВСУ могут попытаться повторить «курскую авантюру»
Танк с «мангалом судного дня» сняли в зоне СВО
Раскрыты планы ЕС по беспрецедентным санкциям против России
Надбавки к пенсии в 2026 году: кто и сколько получит, условия
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.