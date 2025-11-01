Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 08:25

ОАК передала Минобороны России новую партию истребителей Су-35С

Су-35С Су-35С Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны РФ новые истребители Су-35С, сообщила пресс-служба Ростеха. Там отметили, что самолеты необходимы для завоевания господства в воздухе при любой погоде и при большом расстоянии от аэродромов.

Объединенная авиастроительная корпорация изготовила и отправила в войска истребители Су-35С, — говорится в сообщении.

В Ростехе указали, что темпы поставок истребителей увеличились. Они имеют современное оборудование и передовые средства поражения большого радиуса действия.

Ранее пресс-служба Ростеха сообщила, что на Иркутском авиазаводе построили первый опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М. Его отправят на наземные и летные испытания.

До этого член экипажа танка Т-90МС заявил, что российские боевые машины отличаются проходимостью и надежностью, тогда как иностранные аналоги уступают по массе и габаритам. Он отметил, что зарубежная бронетехника, представленная на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, не произвела на него впечатления.

Россия
ОАК
Ростех
истребители
Минобороны РФ
