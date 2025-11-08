Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 09:27

Пользователи Telegram пожаловались на масштабный сбой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи мессенджера Telegram утром 8 ноября столкнулись с масштабным сбоем. По данным сервиса «Сбой.рф», количество жалоб за последние несколько часов достигло 115. При этом 21% из них приходится на Москву, 12% — на Красноярский край, по 8% — на Новосибирскую и Иркутскую области.

Также проблемы испытывают жители Пермского края (4%), Санкт-Петербурга (4%), Челябинска (4%), Крыма (3%) и Московской области (2%). Согласно статистике, у некоторых пользователей не открываются медиафайлы, причем ни в каналах, ни в чатах. Многие не могут отправить сообщения.

«Веб-версия не открывается», «Не отправляет ни видео, ни фото», «Показывает вечное соединение», — пишут интернет-пользователи.

Ранее россияне пожаловались на отключение мобильного интернета. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, браузерами и поисковыми системами, приложениями и мессенджерами, а также QR-кодами.

