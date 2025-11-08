Бывшая жена банкира Галицкого потребовала долю с его зарубежных счетов Экс-жена миллиардера Галицкого захотела разделить деньги со счетов в Швейцарии

Бывшая жена экс-члена совета директоров Альфа-Банка Александра Галицкого попросила суд в Москве разделить деньги со счетов в швейцарских банках в рамках иска о разделе совместно нажитого имущества, заявил в беседе с РИА Новости адвокат Рубен Маркарьян. По его словам, женщина уточнила исковые требования, указав, что разделу подлежит имущество не только в РФ, но и за рубежом.

В частности, мы требуем разделить счета Галицкого, включая инвестиционные, в различных банках Швейцарии и других стран, где на момент их брака были размещены десятки миллионов долларов, — подчеркнул собеседник агентства.

Маркарьян отметил, что в российской судебной практике уже есть решения по разделу такого «зарубежного» имущества. Несмотря на сложности, иностранные банки могут заблокировать спорные денежные средства до того момента, пока не закончатся судебные разбирательства, резюмировал адвокат.

Ранее суд наложил арест на имущество Галицкого общей кадастровой стоимостью 435 млн рублей. В перечень арестованных объектов вошли в том числе квартира на Патриарших прудах и загородный коттедж в престижном поселке Миллениум парк на Новорижском шоссе.