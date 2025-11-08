Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 09:15

Бывшая жена банкира Галицкого потребовала долю с его зарубежных счетов

Экс-жена миллиардера Галицкого захотела разделить деньги со счетов в Швейцарии

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Бывшая жена экс-члена совета директоров Альфа-Банка Александра Галицкого попросила суд в Москве разделить деньги со счетов в швейцарских банках в рамках иска о разделе совместно нажитого имущества, заявил в беседе с РИА Новости адвокат Рубен Маркарьян. По его словам, женщина уточнила исковые требования, указав, что разделу подлежит имущество не только в РФ, но и за рубежом.

В частности, мы требуем разделить счета Галицкого, включая инвестиционные, в различных банках Швейцарии и других стран, где на момент их брака были размещены десятки миллионов долларов, — подчеркнул собеседник агентства.

Маркарьян отметил, что в российской судебной практике уже есть решения по разделу такого «зарубежного» имущества. Несмотря на сложности, иностранные банки могут заблокировать спорные денежные средства до того момента, пока не закончатся судебные разбирательства, резюмировал адвокат.

Ранее суд наложил арест на имущество Галицкого общей кадастровой стоимостью 435 млн рублей. В перечень арестованных объектов вошли в том числе квартира на Патриарших прудах и загородный коттедж в престижном поселке Миллениум парк на Новорижском шоссе.

суды
Альфа-Банк
имущество
счета
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рютте рассказал о планах НАТО усилить ядерное сдерживание
США исключили президента из списка террористов
Наступление ВС РФ на Харьков 8 ноября: десять трупов, зачистки в Купянске
Режим опасности БПЛА объявили на всей территории Ленинградской области
Мать Зеленского рассказала об опасных играх сына
Трамп иронично отреагировал на слова Орбана о «чуде» для Украины
Лифт с детьми рухнул в элитной новостройке
В Таиланде перевернулся автобус с россиянами
Как сажать крупномеры до морозов в регионах: дельные советы для сада и дачи
Учения НАТО против подводных лодок начались в Балтийском море
Судьи пощадили легендарного гонщика «Формулы-1»
Тело 17-летней девушки нашли без головы
Раскрыты попытки ВСУ вернуть утраченные территории
Российский военный рискнул жизнью и спас тяжелораненых сослуживцев
Аналитики выяснили, сколько россиян поддержали полный запрет вейпов
«В США нет королей»: Байден «ожил» и прошелся по Трампу
Стивен Сигал снимется в России сразу в трех фильмах
Названа серьезная угроза для российского сегмента интернета
Винтовка Мосина: как создавалось легендарное оружие
«Усложняет работу»: экс-разведчица раскрыла главные сложности профессии
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана
Общество

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.