Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 04:09

В ноябре поменяют график выплат двух видов пособий для россиян

В ноябре поменяют график выплат детских и пенсионных пособий из-за праздников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ноябре 2025 года из-за праздничных дней изменится график выплат детских пособий и пенсий, о чем говорят данные Пенсионного фонда и Социального фонда России. Так, они будут начислены 1 ноября вместо 3 ноября, передают «Известия».

Также в ноябре произойдет перерасчет пенсий гражданам, достигшим 80-летнего возраста в октябре. Им будет установлена повышенная фиксированная выплата — 17 815 рублей вместо 8907 рублей. Такая же процедура затронет получателей северных пенсий и лиц с особыми условиями труда.

Тем временем стало известно, что россияне в среднем считают достойным размером пенсии 49 800 рублей. Самые высокие ожидания у москвичей, а самые низкие — у жителей Ярославля и Астрахани. Молодежь до 35 лет рассчитывает на 48 300 рублей, тогда как россияне старше 45 лет назвали комфортной сумму 50 800 рублей. Опрос проводился с 8 сентября по 6 октября среди 1,6 тыс. участников.

До этого в России предложили снизить возраст для назначения повышенной выплаты к страховой пенсии с 80 до 70 лет. Соответствующий закон уже внесен в Госдуму. Если он будет принят, в следующем году многие пенсионеры почувствуют ощутимую прибавку.

пенсии
пособия
праздники
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Офис конгрессвуман Луны раскрыл цель ее контактов с Россией
В России предложили вернуть советский формат одного документа
Экс-глава Кинельского района Жидков признался, что ему обидно после увольнения
Серия взрывов нарушила сон жителей Днепропетровска
Россиянам объяснили, как отстирать пятно от шариковой ручки
В ноябре поменяют график выплат двух видов пособий для россиян
Россияне назвали допустимую разницу в возрасте для отношений
Ликбез от врача по пластике груди: вызовет ли рак, нужно ли менять импланты
Не переживет зиму: визит Зеленского к Трампу станет очередным провалом
Украинский постпред назвал тактику России в ООН блестящей
В США заявили, что Россия передаст им сведения об убийстве Кеннеди
В НАТО решают один вопрос по поводу российских истребителей
Трамп рассказал, когда Зеленский попросит Tomahawk
Роспотребнадзор назвал пять причин для запрета БАДов
Россиянам рассказали, как выглядят самые ядовитые грибы
«Все решили выйти»: Трамп заявил, что БРИКС испугались пошлин США
«Время трансформации»: психолог рассказала, как избежать осенней хандры
Пентагон в панике: США отстают от РФ в выпуске БПЛА, как они все прозевали
Кокорин напомнил, каким был российский футбол в начале его карьеры
Авиакомпании КНР высказались о запрете полетов американских рейсов над РФ
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак
Общество

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.