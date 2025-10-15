В ноябре поменяют график выплат двух видов пособий для россиян В ноябре поменяют график выплат детских и пенсионных пособий из-за праздников

В ноябре 2025 года из-за праздничных дней изменится график выплат детских пособий и пенсий, о чем говорят данные Пенсионного фонда и Социального фонда России. Так, они будут начислены 1 ноября вместо 3 ноября, передают «Известия».

Также в ноябре произойдет перерасчет пенсий гражданам, достигшим 80-летнего возраста в октябре. Им будет установлена повышенная фиксированная выплата — 17 815 рублей вместо 8907 рублей. Такая же процедура затронет получателей северных пенсий и лиц с особыми условиями труда.

Тем временем стало известно, что россияне в среднем считают достойным размером пенсии 49 800 рублей. Самые высокие ожидания у москвичей, а самые низкие — у жителей Ярославля и Астрахани. Молодежь до 35 лет рассчитывает на 48 300 рублей, тогда как россияне старше 45 лет назвали комфортной сумму 50 800 рублей. Опрос проводился с 8 сентября по 6 октября среди 1,6 тыс. участников.

До этого в России предложили снизить возраст для назначения повышенной выплаты к страховой пенсии с 80 до 70 лет. Соответствующий закон уже внесен в Госдуму. Если он будет принят, в следующем году многие пенсионеры почувствуют ощутимую прибавку.