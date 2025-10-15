В российском городе в небе пропали самолеты

В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) введены временные ограничения, заявил в Telegram пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Он уточнил, что в воздушной гавани пока что не принимают и не выпускают самолеты.

Ранее сообщалось, что аналогичные меры были предприняты в аэропортах Саратова и Волгограда. Причины были названы те же — обеспечение безопасности полетов.

До этого стало известно, что более 110 единиц багажа не загрузили на рейс BJ804 из Монастира во Внуково. Инцидент произошел при подготовке воздушного судна к вылету из тунисского города. Сбой произошел на этапе погрузочных работ. Авиакомпания заверила пассажиров, что постарается вернуть их чемоданы как можно быстрее.

Также в Росавиации информировали, что полевой этап расследования катастрофы самолета Ан-24 в Амурской области завершен. Глава ФАВТ Дмитрий Ядров на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике отметил, что работы проводились как на месте происшествия в Тынде, так и в месте базирования авиакомпании «Ангара» в Иркутске.