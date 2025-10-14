В Совфеде призвали копить на пенсию с 18 лет

В Совфеде призвали копить на пенсию с 18 лет Перминова: россияне могут зарабатывать пенсионные баллы с 18 лет

Россияне могут начать формировать будущую пенсию сразу после достижения 18 лет, напомнила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова. В беседе с Lenta.ru она напомнила, что при официальном трудоустройстве период работы включается в стаж и позволяет заработать первые индивидуальные пенсионные коэффициенты.

Стоимость одного пенсионного балла составляет 145,69 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 8907,70 рубля, — рассказала Перминова.

Условия для получения пенсии предусматривают минимальный стаж 15 лет и необходимое количество ИПК — минимум 30 баллов. Важно, чтобы работа была официальной, с белой зарплатой и регистрацией в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

Ранее сообщалось, что группа депутатов во главе с председателем партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о двукратном увеличении социальных пенсий. По словам Миронова, инициатива призвана усилить поддержку россиян, в том числе участников специальной военной операции.