Перерасчет пенсий: кому и на сколько повысят в ноябре 2025 года, индексация

Социальный фонд РФ в ноябре 2025 года проведет очередной перерасчет пенсий для ряда граждан. Кого коснется индексация, на сколько повысят выплаты?

Кому и на сколько повысят пенсии в ноябре 2025 года

Индексация коснется пожилых граждан старше 80 лет, инвалидов I группы, членов летных экипажей гражданской авиации, работников угольной промышленности, сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Пенсионеры, которым исполняется 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Ее размер с начала 2025 года составляет 8,9 тысячи рублей, а после удвоения — 17,8 тысячи рублей. Дополнительно к этому начисляется надбавка за уход — 1314 рублей, проиндексированная с февраля на 7,3%», — сказал депутат.

По его словам, аналогичное правило действует для инвалидов I группы, независимо от возраста: удвоение фиксированной части и ежемесячная компенсация в том же размере.

«Если пенсионер проживает в регионе с районным коэффициентом, итоговая сумма увеличивается в 1,15–1,9 раза. В результате житель северного региона после 80 лет может получить прибавку свыше 10 тысяч рублей», — добавил парламентарий.

В среднем по РФ прожиточный минимум пенсионера в 2025 году установлен на уровне 15 250 рублей, напомнил он.

«Тем, чья пенсия не достигает этой суммы, назначается федеральная социальная доплата. Проверить размер своей надбавки можно в личном кабинете на портале „Госуслуг“ или через сайт Социального фонда России. Механизм перерасчета не требует подачи заявлений», — объяснил Говырин.

Что известно об индексации пенсий и пособий в 2026 году

По данным Минтруда РФ, страховые пенсии в следующем году повысят на 7,6%, в среднем прибавка составит почти две тысячи рублей. В итоге пенсия по старости вырастет до 27,1 тысячи, а социальные, с 1 апреля, — на 6,8%. На эти цели будет направлено почти 13 трлн рублей. При этом страховые пенсии в 2026 году проиндексируют только один раз.

«Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции, с 1 апреля — исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января — выше инфляции», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, с 1 февраля 2026 года по уровню фактической инфляции будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, матерям-героиням, пособия для пострадавших от радиации и другие меры поддержки.

В Минтруде также сообщили, что материнский капитал с 1 февраля проиндексируют на уровень фактической инфляции в 6,8%. В результате маткапитал увеличится до 974,1 тысячи рублей на второго ребенка, если у семьи нет маткапитала на первенца, и до 737,2 тысячи рублей на первого ребенка. Единовременное пособие при рождении малыша вырастет до 28 773 рублей.

