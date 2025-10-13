Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 18:33

Перерасчет пенсий: кому и на сколько повысят в ноябре 2025 года, индексация

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальный фонд РФ в ноябре 2025 года проведет очередной перерасчет пенсий для ряда граждан. Кого коснется индексация, на сколько повысят выплаты?

Кому и на сколько повысят пенсии в ноябре 2025 года

Индексация коснется пожилых граждан старше 80 лет, инвалидов I группы, членов летных экипажей гражданской авиации, работников угольной промышленности, сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Пенсионеры, которым исполняется 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Ее размер с начала 2025 года составляет 8,9 тысячи рублей, а после удвоения — 17,8 тысячи рублей. Дополнительно к этому начисляется надбавка за уход — 1314 рублей, проиндексированная с февраля на 7,3%», — сказал депутат.

По его словам, аналогичное правило действует для инвалидов I группы, независимо от возраста: удвоение фиксированной части и ежемесячная компенсация в том же размере.

«Если пенсионер проживает в регионе с районным коэффициентом, итоговая сумма увеличивается в 1,15–1,9 раза. В результате житель северного региона после 80 лет может получить прибавку свыше 10 тысяч рублей», — добавил парламентарий.

В среднем по РФ прожиточный минимум пенсионера в 2025 году установлен на уровне 15 250 рублей, напомнил он.

«Тем, чья пенсия не достигает этой суммы, назначается федеральная социальная доплата. Проверить размер своей надбавки можно в личном кабинете на портале „Госуслуг“ или через сайт Социального фонда России. Механизм перерасчета не требует подачи заявлений», — объяснил Говырин.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что известно об индексации пенсий и пособий в 2026 году

По данным Минтруда РФ, страховые пенсии в следующем году повысят на 7,6%, в среднем прибавка составит почти две тысячи рублей. В итоге пенсия по старости вырастет до 27,1 тысячи, а социальные, с 1 апреля, — на 6,8%. На эти цели будет направлено почти 13 трлн рублей. При этом страховые пенсии в 2026 году проиндексируют только один раз.

«Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции, с 1 апреля — исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января — выше инфляции», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, с 1 февраля 2026 года по уровню фактической инфляции будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, матерям-героиням, пособия для пострадавших от радиации и другие меры поддержки.

В Минтруде также сообщили, что материнский капитал с 1 февраля проиндексируют на уровень фактической инфляции в 6,8%. В результате маткапитал увеличится до 974,1 тысячи рублей на второго ребенка, если у семьи нет маткапитала на первенца, и до 737,2 тысячи рублей на первого ребенка. Единовременное пособие при рождении малыша вырастет до 28 773 рублей.

Читайте также:

Арестованный генерал Кузнецов обратился к Путину: чего он добивается?

Простили и отпустили? Блиновская выходит из СИЗО, что решили в суде

Десятки тысяч мигрантов выдворяют из России: что известно, в чем причины?

пенсии
пенсионеры
индексации
новости
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На военной базе в Каире прогремел взрыв
Забудьте про авокадо-тосты! Вот с чем ели яичницу в СССР по утрам
Журова назвала провокацией переговоры о перемирии за четыре месяца до ОИ
Политолог оценил, когда Украина может получить от США ракеты Tomahawk
Стало известно решение суда по помогавшему ВСУ топ-менеджеру IT-компании
Вучич выступил с заявлением к Сербии после разговора с Россией
Окна и экология: энергосбережение как вклад в будущее
Трамп выразил готовность снять санкции с Ирана при определенных условиях
Пыталась порвать маньяку рот: овчарка спасла школьницу от насильника-убийцы
Генерал-майор назвал выгоду для Трампа при поставке Киеву ракет Tomahawk
Володин объяснил, кого будут бесплатно кормить в Саратовской области
В Тюмени реализуют проект Южного коридора
Ветеран подал иск на 1,5 млрд рублей к Пугачевой
Картаполов посоветовал Трампу почаще звонить Путину
Тимошенко рассказала, когда закончится СВО? Что известно, кто этому мешает
В МИД России отреагировали на обострение у границ Афганистана и Пакистана
Грязные потоки захлестнули Санта-Барбару
Как быстро остановить икоту: проверенные методы
Рыбаки поймали у Курил тунца за 160 млн рублей
На Солнце произошло более десятка мощных вспышек за одни сутки
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.