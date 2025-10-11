Россиянам сообщили, кто получит повышенную пенсию в ноябре Депутат Говырин: в ноябре у летчиков, шахтеров и пожилых россиян вырастут пенсии

В ноябре 2025 года Социальный фонд России осуществит плановый перерасчет пенсионных выплат для россиян старше 80 лет, инвалидов первой группы, а также членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности, заявил ТАСС депутат Алексей Говырин. Он уточнил, что перерасчет для авиационных специалистов и шахтеров выполняется каждый квартал — в феврале, мае, августе и ноябре.

Величина дополнительной выплаты определяется степенью вредности производственных условий и общей продолжительностью специального стажа. Для мужчин минимальный специальный стаж установлен в 25 лет, для женщин — 20 лет.

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к своей страховой пенсии. С начала года ее размер составляет 8,9 тыс. рублей, а после перерасчета достигнет 17,8 тыс. рублей. Дополнительно им начисляется надбавка за уход в размере 1314 рублей, которая была проиндексирована в феврале на 7,3%. Аналогичные правила применяются к инвалидам первой группы независимо от их возраста.

Ранее эксперт Юлия Финогенова в беседе с NEWS.ru говорила, что для получения максимальной пенсии необходимо, чтобы годовой доход соответствовал установленной предельной базе по страховым взносам или был выше нее. В 2026 году данный показатель достигнет 2,9 млн рублей.