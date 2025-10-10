Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 13:55

Россиянам объяснили, как заработать на максимальную пенсию

Финансист Финогенова: максимальная пенсия реальна при зарплате в 248 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для получения максимально возможной страховой пенсии годовой доход должен соответствовать размеру предельной базы начисления страховых взносов, либо превышать его, заявила NEWS.ru профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. В 2026 году она, как ожидается, составит 2 979 000 рублей. Таким образом, ежемесячная зарплата должна быть на уровне не ниже 248,3 тыс. рублей, пояснила эксперт.

Чтобы претендовать на максимальную пенсию, годовой доход должен быть больше или равен размеру предельной базы начисления страховых взносов. В 2025 это 2 759 000 рублей, что эквивалентно ежемесячной зарплате в 229,9 тыс. рублей. Однако уже с 2026 года предельная база будет повышена до 2 979 000 рублей, то есть ежемесячная зарплата должна быть на уровне не ниже 248,3 тыс. рублей, — сказала Финогенова.

Эксперт пояснила, что максимальное число ИПК (индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые еще называют пенсионными баллами), которое можно получить в год именно при такой зарплате, составляет 10. От них в первую очередь зависит размер выплат.

Но также следует учитывать, что предельная база ежегодно пересматривается в сторону увеличения, поэтому приведенные расчеты весьма условны, подчеркнула Финогенова.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что размер будущей пенсии можно узнать на «Госуслугах» — для этого необходимо проверить количество накопленных пенсионных коэффициентов и продолжительность страхового стажа в личном кабинете. По его словам, эти официальные данные закреплены в федеральных законах и публикуются Соцфондом и Правительством России.

