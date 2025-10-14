Надпись «Я люблю Мухаммеда» спровоцировала скандал в Индии

Полиция Индии активизировала рейды на рынках и в домах мусульман, проводя аресты мужчин в регионах, контролируемых правящей партией «Бхаратия Джаната парти», сообщает Al Jazeera. Причиной стало размещение надписей «Я люблю Мухаммеда» на плакатах, футболках и в социальных сетях, что власти расценивают как угрозу общественному порядку.

Правоохранительные органы зарегистрировали 22 уголовных дела, затронув более 2,5 тыс. мусульман, и уже задержали не менее 40 человек. В некоторых случаях полиция сносила дома подозреваемых без предварительных уведомлений или постановлений суда, несмотря на предостережения Верховного суда Индии по этому вопросу.

Кампания началась после инцидента в городе Канпур. Во время празднования дня рождения пророка Мухаммеда мусульмане установили светящуюся вывеску с надписью «Я люблю Мухаммеда». После того как местные индуисты подали жалобы, полиция инициировала дела о разжигании религиозной вражды, что может привести к тюремному заключению до пяти лет.

Похожие задержания и вспышки протестов охватили и другие штаты, включая Гуджарат, Телангану, Махараштру, Уттаракханд, а также Джамму и Кашмир. Например, в Барейли после столкновений с полицией власти задержали 75 человек и разрушили четыре здания, принадлежащие подозреваемым.

