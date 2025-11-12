Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 13:42

Юрист ответил, будет ли совершение намаза в общественном месте нарушением

Юрист Салкин: никаких ограничений на совершение намаза в общественном месте нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В общественных местах можно совершать намаз без каких-либо ограничений, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, мусульмане могут молиться наравне с православными верующими, которые совершают крестное знамение.

Никаких ограничений на проведение молитв в публичном месте не имеется. Нарушения общественного порядка в этом не вижу. Если общество считает такие действия неприемлемыми, нужно обращаться к понравившемуся депутату Госдумы и просить внести изменения в законодательство. Важно понимать, что если мы считаем неприемлемым проявление религиозных чувств, обрядов в виде намазов, проводимых вне территорий религиозных организаций, то также надо будет запрещать бабушкам креститься при виде храма или в публичных местах, — высказался Салкин.

Ранее сообщалось, что в парке «Зарядье», недалеко от кремлевского архитектурного ансамбля, группа мужчин провела коллективный намаз. После того как фотографии мусульман, совершающих молитву в общественном месте, были опубликованы в социальных сетях, многие выразили недовольство по этому поводу.

