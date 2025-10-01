Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Суд в Индии обязал врачей выписывать понятные рецепты

Индийский суд признал разборчивые медицинские рецепты частью конституционного права граждан на жизнь, передает BBC. В связи с этим высокий суд Пенджаба и Харьяны рекомендовал медицинским вузам ввести уроки четкого письма.

По информации издания, судья Джасгурприт Сингх Пури заявил, что «право знать состояние здоровья человека неразрывно связано с правом на жизнь». Решение было принято при рассмотрении ходатайства об освобождении под залог мужчины, обвиняемого в изнасиловании.

Судья не смог принять обоснованное решение, поскольку заключение судебно-медицинской экспертизы, составленное государственным врачом, оказалось совершенно нечитаемым. В своем постановлении он подчеркнул, что ни одно слово или буква не были различимы.

Ранее депутат Госдумы Антон Ткачев направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко письмо с просьбой обязать медиков печатать назначения на компьютере. По словам парламентария, россияне массово жалуются на невозможность прочитать рецепты.

После этого член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина отметила, что данная идея является неактуальной. По ее словам, врачи пишут назначения от руки только в том случае, если в амбулатории или на фельдшерско-акушерском пункте не работает принтер.

