В Госдуме высмеяли инициативу обязать врачей печатать рецепты

Идея обязать врачей печатать рецепты на принтере из-за плохого почерка является неактуальной, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. По ее словам, врачи пишут назначения от руки только в том случае, если в амбулатории или на фельдшерско-акушерском пункте не работает принтер.

Сейчас везде принято печатать на принтере, везде, где стоят программные продукты, рецепты. Вообще уже доктор очень редко пишет от руки. Я не знаю вообще, в чем проблема. Я понимаю, если на ФАПе или где-то в амбулатории не всегда работают принтеры и так далее. Но в любой городской клинике это естественный процесс. Я считаю, что такая инициатива неактуальна. Я уже давно не видела рецептов, написанных от руки, — сказала Соломатина.

Ранее депутат Госдумы Антон Ткачев направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко письмо с просьбой обязать медиков печатать назначения на компьютере. По словам депутата, россияне массово жалуются на невозможность прочитать рецепты.