«Покиньте чат»: лжеброкеров можно вычислить по трем фразам МВД РФ: выдающих себя за брокеров аферистов можно вычислить по их словам

Существуют характерные речевые маркеры, позволяющие распознать финансовых мошенников, выдающих себя за брокеров, заявили сотрудники МВД РФ в беседе с РИА Новости. Специалисты призывают граждан проявлять бдительность при общении с подозрительными «финансовыми консультантами».

Мошенников выдают конкретные фразовые обороты. Первый тревожный сигнал — предложение «зарегистрироваться в нашей брокерской компании». Второй маркер — просьба «следить за своими инвестициями по ссылке». Третий явный признак — требование «оплатить страховой взнос за инвестиции».

Услышали эти фразы — покиньте чат или сбросьте звонок, — говорится в официальных материалах ведомства.

Эксперты подчеркивают, что лицензированные брокерские компании не используют подобные формулировки в работе с клиентами. При столкновении с такими фразами рекомендуется немедленно прекратить общение и обратиться в правоохранительные органы. Особую осторожность следует проявлять к предложениям о «гарантированно высоких» доходах от инвестиций, которые часто оказываются финансовой пирамидой.

Ранее сообщалось, что жертвы мошенников могут добиться аннулирования кредитов, оформленных под влиянием злоумышленников. Для признания договора недействительным пострадавшим необходимы три ключевых документа.