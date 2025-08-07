Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 03:55

Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит

Юрист Машаров: для аннулирования взятого мошенниками кредита нужны три документа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жертвы мошенников могут добиться аннулирования кредитов, оформленных под влиянием злоумышленников, сообщил ТАСС юрист Евгений Машаров из Общественной палаты РФ. По его словам, для признания договора недействительным пострадавшим необходимы три ключевых документа.

Основное требование — наличие постановлений о возбуждении уголовного дела и о признании заявителя потерпевшим, а также заключения психолого-психиатрической экспертизы, назначенной следователем. Эти документы значительно повышают шансы на успех в суде.

Процедура включает отправку досудебной претензии в банк (срок ответа — 30 дней), а затем подачу иска о признании кредитного договора недействительным. При положительном решении суда банк обязан вернуть сумму долга, а также компенсировать госпошлину (3000 рублей за договор) и почтовые расходы.

Важно знать, что в случае оформления кредитного договора, находясь под влиянием мошенников, такой договор может быть признан недействительным, — подчеркнул Машаров.

Эксперт подчеркнул, что Общественная палата активно помогает пострадавшим в подготовке документов. Хотя процесс сложный и долгий, он необходим не только для возврата денег, но и для защиты достоинства граждан и системной борьбы с опасным социальным явлением. Срок исковой давности по таким делам составляет один год.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Кировска отдала курьеру мошенников свыше 5 млн рублей. Злоумышленники также убедили 76-летнюю женщину продать свой автомобиль Lada XRay.

мошенники
кредиты
суды
юристы
