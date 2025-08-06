Пенсионерка лишилась машины и свыше 5 млн рублей после звонка аферистов

Пенсионерка лишилась машины и свыше 5 млн рублей после звонка аферистов Пенсионерка из Кировска отдала мошенникам более 5 млн рублей

Пенсионерка из Кировска отдала курьеру мошенников свыше 5 млн рублей, пишет «МК в Ленобласти». Злоумышленники также убедили 76-летнюю женщину продать свой автомобиль Lada XRay.

Телефонные мошенники звонили жертве больше недели. Им удалось заставить женщину снять все имеющиеся средства со счета — 5,2 млн рублей. Пенсионерка передала крупную сумму одному из участников преступной схемы у парадной ее дома.

Следуя инструкциям злоумышленников, женщина продала автомобиль за 500 тысяч рублей и также передала эти деньги неизвестному. По данному факту решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее правоохранители задержали курьера мошенников, укравшего у 75-летней женщины $16 тысяч (1,2 млн рублей) в Московской области. Им оказался 18-летний юноша.