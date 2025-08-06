Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 13:36

Пенсионерка лишилась машины и свыше 5 млн рублей после звонка аферистов

Пенсионерка из Кировска отдала мошенникам более 5 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионерка из Кировска отдала курьеру мошенников свыше 5 млн рублей, пишет «МК в Ленобласти». Злоумышленники также убедили 76-летнюю женщину продать свой автомобиль Lada XRay.

Телефонные мошенники звонили жертве больше недели. Им удалось заставить женщину снять все имеющиеся средства со счета — 5,2 млн рублей. Пенсионерка передала крупную сумму одному из участников преступной схемы у парадной ее дома.

Следуя инструкциям злоумышленников, женщина продала автомобиль за 500 тысяч рублей и также передала эти деньги неизвестному. По данному факту решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее правоохранители задержали курьера мошенников, укравшего у 75-летней женщины $16 тысяч (1,2 млн рублей) в Московской области. Им оказался 18-летний юноша.

мошенники
пенсионеры
аферисты
злоумышленники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.