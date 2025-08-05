Курьера мошенников поймали после кражи более 1 млн рублей у пенсионерки

Курьера мошенников поймали после кражи более 1 млн рублей у пенсионерки В Подмосковье задержали курьера мошенников, похитившего у женщины 1,2 млн рублей

Правоохранители задержали курьера мошенников, укравшего у 75-летней женщины $16 тысяч (1,2 млн рублей) в Московской области, пишет Regions со ссылкой на ГУ МВД России по Подмосковью. Им оказался 18-летний юноша.

Молодого человека поймали по месту жительства в Алтайском крае и доставили в Подмосковье. Он признался, что похищенные средства передал неизвестному в Москве. По его словам, украденную сумму в дальнейшем должны были конвертировать в криптовалюту.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители продолжают устанавливать личности всех участников мошеннической схемы.

Ранее сообщалось, что ведущий специалист одного из научно-исследовательских институтов отдал 5,6 млн рублей мошенникам в Санкт-Петербурге. Злоумышленники связались с 86-летним местным жителем через мессенджер.