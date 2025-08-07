Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе

Врач Павлова: сон на животе может быть опасен для ЖКТ и позвоночника

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сон на животе может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом и позвоночником, заявила NEWS.ru врач общей практики, гастроэнтеролог, натуропат и гериатр Елена Павлова. По ее словам, хотя эта поза кажется удобной, она создает неестественную нагрузку на организм и может вызывать серьезные нарушения.

Сон — это период жизни человека, когда телу необходимо полноценно отдохнуть и восстановить силы, поэтому человек укладывается в удобную позу, чтобы быстрее заснуть. Для многих такой позой является поза на животе. Если разобраться, то сон на животе действительно опасен. Возникает неестественное положение шеи. В поясничном отделе также происходит чрезмерный прогиб, что может утром провоцировать развитие головной боли. Во время сна на животе дополнительно формируется давление на желудок и другие органы брюшной полости, что при обильном ужине может способствовать изжоге, замедлению пищеварения, — пояснила Павлова.

Специалист обратила внимание, что в краткосрочной перспективе сон на животе может не проявляться явными симптомами. Однако, по ее словам, при длительной практике вероятность возникновения патологических изменений значительно увеличивается.

Также от сна на животе повышается давление на крупные сосуды в брюшной полости, что будет затруднять кровоток. Не всем может доставлять сон на животе дискомфорт и давать какие-то явные проблемы со здоровьем, но в долгосрочной перспективе возможно развитие изменений, поэтому можно начать постепенно переучиваться для сохранения здоровья. Хотя бы начать менять позу, для того чтобы сохранить здоровье желудочно-кишечного тракта и позвоночника, — резюмировала Павлова.

Ранее профессор психиатрии Тор Нильсен заявил, что молочные продукты, съеденные перед сном, могут вызывать ночные кошмары. По словам ученого, то, насколько страшными будут сновидения, зависит от наличия у человека пищевых аллергий.

Психолог и кинезиолог Марина Роднова ранее поделилась простыми способами улучшить сон: от соблюдения режима и создания идеальной обстановки в спальне до правильного питания и отказа от гаджетов. По ее словам, проблемы со сном связаны с повышенным риском заболеваний сердечно-сосудистой системы, ожирения и диабета.

