Трамп пообещал инициировать вторичные санкции против торговых партнеров РФ

Президент США Дональд Трамп на брифинге для прессы в Белом доме объявил о планах ввести новые вторичные санкции против стран, торгующих с Россией. Особое внимание он уделил возможным мерам в отношении Китая.

Трамп четко дал понять, что Вашингтон намерен существенно усилить давление через рестрикции. Комментируя перспективы новых ограничений для партнеров РФ, он подтвердил, что Китай, подобно Индии, может столкнуться с дополнительными импортными пошлинами со стороны США.

Это может произойти… Имею в виду: я не знаю, пока не могу сказать. Мы поступили таким образом с Индией. Мы, вероятно, делаем это с парой других [стран]. Одной из них может быть Китай, — высказался американский лидер.

Ранее сообщалось, что Трамп также выразил оптимизм относительно возможности определения сроков завершения конфликта на Украине в ближайшие недели. Американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме отметил значительный прогресс в переговорном процессе, хотя конкретные даты пока не называются. Администрация США продолжает работу по выработке возможных вариантов урегулирования, подчеркивая важность достижения устойчивого мира.