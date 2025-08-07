В Вашингтоне началась подготовка к встрече с Путиным и Зеленским

В Вашингтоне началась подготовка к встрече с Путиным и Зеленским CNN: Трамп потребовал срочно подготовить встречу с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп потребовал от своей команды в кратчайшие сроки организовать встречи с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации. Обычно подготовка таких переговоров занимает значительное время.

Два представителя Белого дома подтвердили телекомпании, что Трамп «попросил свою команду действовать быстро». По данным источников, помощники американского лидера немедленно приступили к планированию встреч.

Как передают журналисты, инициатива встречи с Трампом исходила от Путина. Российский лидер якобы сделал это предложение во время недавнего визита в Москву спецпредставителя главы Белого дома Стива Уиткоффа. Точное место и дата предстоящих переговоров пока не определены. В Белом доме заявили, что обсуждаются несколько вариантов, а сами встречи могут состояться очень скоро.

Ранее Трамп выразил уверенность в возможности скорого завершения военного противостояния на Украине. Свои надежды американский лидер связывал с предстоящими переговорами с российским и украинским коллегами.