СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии РИАН: СБУ и Польша хотят сорвать размещение ракет «Орешник» в Белоруссии

Украинские и польские спецслужбы совместно с белорусской оппозицией намерены обсудить в Варшаве срыв размещения российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Беларуси, передает РИА Новости со ссылкой на информацию источника в белорусской оппозиции. Встреча запланирована на 9–10 августа в рамках антибелорусских мероприятий.

В эти дни в польской столице пройдет конференция «Новая Беларусь» и марш. На закрытую часть форума приглашены представители СБУ, Главного управления разведки (ГУР) Украины, польской Службы военной разведки и других иностранных спецструктур. Именно там, как утверждает источник, и пойдет речь о противодействии развертыванию российских баллистических ракет средней дальности (БРСД).

Особое внимание на встрече будет уделено вопросам координации усилий по противодействию размещению российских войск на территории Беларуси, в частности БРСД «Орешник», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что российская ракета лишила НАТО сна в силу своей мощности. «Орешник», по его мнению, стал серьезным фактором, который влияет на военную стратегию Запада. Парламентарий назвал его лишь частью арсенала, который имеется у России для защиты.







