07 августа 2025 в 04:20

Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов

Депутат Чаплин: для избежания блокировки счета нужно уведомить банк об операциях

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для избежания блокировки банковского счета следует заранее уведомить финансовую организацию о планируемых операциях, в частности с недвижимостью, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, также следует иметь в наличии документы, подтверждающие законность сделки.

Основные причины блокировки банковских счетов: крупные переводы без пояснения цели, поступления от сомнительных контрагентов, резкое изменение финансового поведения, операции с криптовалютой без подтверждения легальности доходов. Чтобы минимизировать риски блокировки, рекомендую заранее уведомлять банк о планируемых операциях, в частности с недвижимостью, и иметь под рукой документы, подтверждающие законность сделки, — сказал Чаплин.

Он добавил, что залогом успешной сделки является соблюдение налогового законодательства и прозрачность финансовых операций. Депутат призвал граждан заранее изучить свои права и обязанности.

Ранее появилась информация, что россияне начали сталкиваться с более частыми блокировками денег на картах, о чем свидетельствуют жалобы. Многие клиенты признаются, что их средства удерживаются на срок более 30 дней, а иногда и дольше.

банки
депутаты
советы
деньги
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
