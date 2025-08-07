ВС России отразили атаку ВСУ на Ростовскую область Слюсарь: военные отразили атаки ВСУ на два района Ростовской области

Российские военные в ночь на 7 августа отразили атаку Вооруженных сил Украины на север Ростовской области, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. По его данным, нападению подверглись Чертковский и Миллеровский районы.

Глава региона не сообщил, какими силами, артиллерией или беспилотными летательными аппаратами велась атака. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

По оперативным данным, никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется, — написал Слюсарь.

Ранее сообщалось, что власти Новороссийска ввели режим тревоги в прибрежных зонах. Мэр Андрей Кравченко в Telegram призвал всех горожан немедленно покинуть набережные и пляжи из-за угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных сил Украины. Особое предупреждение касалось жителей домов первой береговой линии.

До этого стало известно, что воздушное пространство Волгоградской области было временно закрыто. В аэропорту региона введен специальный план «Ковер», предусматривающий ограничение полетов. Он будет действовать до особого распоряжения Росавиации.