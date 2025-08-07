Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 06:20

В России призвали не наказывать родителей за «похищение» собственных детей

Юрист Курбаков призвал изменить закон о похищении ради общения отцов и детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Юрист и председатель организации «Отцы рядом» Иван Курбаков призвал внести изменения в статьи Уголовного кодекса России о похищении человека и незаконном лишении свободы ради общения отцов и детей. В разговоре с NEWS.ru он уточнил, что инициатива направлена на исключение возможности преследования родителей, не лишенных прав.

Зачастую отцы, проживающие отдельно от детей и стремящиеся активно участвовать в их воспитании, становятся фигурантами уголовных дел. Юристы ассоциации «Мужская лига» и Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» разработали законопроект, направленный на исключение возможности преследования родителей, не лишенных родительских прав, за действия, связанные с их собственными детьми. Предлагается внести поправки в статьи 126 (похищение человека) и 127 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса РФ, — сказал Курбаков.

Он объяснил, что возбуждение подобных уголовных дел нередко используется как инструмент давления при разводе и спорах об определении места жительства ребенка. По словам юриста, Конституция и Семейный кодекс гарантируют родителям равные права и обязанности в отношении детей, однако правоохранительные органы продолжают преследовать отцов за «похищение».

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о предоставлении суду права назначать совместное воспитание детей после развода родителей. При вынесении решения будут учитываться мнения каждого из родителей и самого ребенка, если он достиг возраста 10 лет.

семьи
дети
законы
юристы
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
