Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 17:52

В Госдуме раскрыли, какую миссию на Кавказе хочет взять на себя Трамп

Депутат Шхагошев: вопросы стабильности на Кавказе будут учитывать интересы РФ

Адальби Шхагошев Адальби Шхагошев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вопросы стабильности на Кавказе всегда будут решаться с учетом интересов России, заявил на пресс-конференции член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Так он прокомментировал намерение американского президента Дональда Трампа взять на себя роль посредника в мирном диалоге Армении и Азербайджана, передает корреспондент NEWS.ru.

Россия свои интересы здесь под боком никому не отдаст и не уступит, если они (США. — NEWS.ru) хотят заниматься еще и Кавказом при всех неудачах на Ближнем Востоке, в других конфликтах, то, пожалуйста, но пусть они обратят внимание, что, несмотря на любые резкие заявления, которые звучат с разных сторон по поводу Кавказа, мы сегодня придерживаемся политики того, что локальные конфликты, недоговоренности должны уйти в прошлое, и вопросы стабильности на Кавказе, конечно, всегда будут решаться с учетом интересов России, — заявил депутат.

Он добавил, что Россия также будет делать это с учетом всех сторон, не вмешиваясь во внутренние дела. Шхагошев обратил внимание на то, что РФ видит приоритетом глобальную безопасность в этом регионе.

Ранее на пресс-конференции депутат также заявил, что США не поверили директору Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову и допустили теракт. По его словам, американской стороне тогда были предоставлены даже фамилии преступников, город и место, где планировалась атака.

депутаты
Госдума
США
Дональд Трамп
видео
Дарья Малышкина
Д. Малышкина
Сергей Петров
С. Петров
Андрей Веселов
А. Веселов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России отразили атаку ВСУ по Ростовской области
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался своим коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.