В Госдуме раскрыли, какую миссию на Кавказе хочет взять на себя Трамп Депутат Шхагошев: вопросы стабильности на Кавказе будут учитывать интересы РФ

Вопросы стабильности на Кавказе всегда будут решаться с учетом интересов России, заявил на пресс-конференции член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Так он прокомментировал намерение американского президента Дональда Трампа взять на себя роль посредника в мирном диалоге Армении и Азербайджана, передает корреспондент NEWS.ru.

Россия свои интересы здесь под боком никому не отдаст и не уступит, если они (США. — NEWS.ru) хотят заниматься еще и Кавказом при всех неудачах на Ближнем Востоке, в других конфликтах, то, пожалуйста, но пусть они обратят внимание, что, несмотря на любые резкие заявления, которые звучат с разных сторон по поводу Кавказа, мы сегодня придерживаемся политики того, что локальные конфликты, недоговоренности должны уйти в прошлое, и вопросы стабильности на Кавказе, конечно, всегда будут решаться с учетом интересов России, — заявил депутат.

Он добавил, что Россия также будет делать это с учетом всех сторон, не вмешиваясь во внутренние дела. Шхагошев обратил внимание на то, что РФ видит приоритетом глобальную безопасность в этом регионе.

