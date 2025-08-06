В Госдуме вспомнили, как недоверие США к России обернулось терактом Депутат Шхагошев: США не послушали директора ФСБ России и допустили теракт

Соединенные Штаты не поверили директору Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову и допустили теракт, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев на пресс-конференции. По его словам, американской стороне тогда были предоставлены даже фамилии преступников, город и место, где планировалась атака.

Директор ФСБ Бортников, находясь у президента на отчете, сказал об опасности совершения террористического акта в Соединенных Штатах. Называются город, место, фамилии террористов. Они говорят: «Ну, примем к сведению, посмотрим». Не восприняли, — вспомнил Шхагошев.

Он добавил, что после этого президент сказал Бортникову связаться с американским коллегой и предупредить его лично. Тогда в США заверили, что взяли ситуацию «на контроль». Однако через некоторое время теракт все же случился. Однако Шхагошев не уточнил, о каком именно теракте идет речь.

Именно те люди и совершили. Понимаете, какое недоверие было? — задался вопросом депутат.

Шхагошев также высказался о работе с гражданским обществом в США. По его словам, она продвигается достаточно неплохо. Статистические опросы показывают, что в процентном соотношении лишь небольшое количество американцев одобряют поддержку Украины.