В Госдуме разъяснили, как Россия работает с американским обществом Депутат Шхагошев заявил, что работа с гражданским обществом в США идет неплохо

Сегодня работа с гражданским обществом в Соединенных Штатах продвигается достаточно неплохо, заявил на пресс-конференции член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, отвечая на соответствующий вопрос NEWS.ru. По его словам, статистические опросы показывают, что в процентном соотношении лишь небольшое количество американцев одобряет поддержку Украины.

Если вы посмотрите статистические опросы по поводу поддержки Украины, вы увидите, что там колебания очень серьезные. Это уже одобряет очень небольшое количество в процентном соотношении, поэтому тенденция тут к тому, что с гражданским обществом идет работа неплохо, — сказал Шхагошев.

Что касается средств массовой информации, депутат отметил, что там российская информационная политика «тоже далеко ушла». Он констатировал, что «мы можем на них влиять».

Ранее член Общественный палаты России и председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев заявил, что в условиях СВО цензура и пропаганда на Западе работают по лекалам фашистской Германии. Однако, по его словам, противостоять этому можно.