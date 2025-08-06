Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 17:05

В Госдуме разъяснили, как Россия работает с американским обществом

Депутат Шхагошев заявил, что работа с гражданским обществом в США идет неплохо

Адальби Шхагошев Адальби Шхагошев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сегодня работа с гражданским обществом в Соединенных Штатах продвигается достаточно неплохо, заявил на пресс-конференции член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, отвечая на соответствующий вопрос NEWS.ru. По его словам, статистические опросы показывают, что в процентном соотношении лишь небольшое количество американцев одобряет поддержку Украины.

Если вы посмотрите статистические опросы по поводу поддержки Украины, вы увидите, что там колебания очень серьезные. Это уже одобряет очень небольшое количество в процентном соотношении, поэтому тенденция тут к тому, что с гражданским обществом идет работа неплохо, — сказал Шхагошев.

Что касается средств массовой информации, депутат отметил, что там российская информационная политика «тоже далеко ушла». Он констатировал, что «мы можем на них влиять».

Ранее член Общественный палаты России и председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев заявил, что в условиях СВО цензура и пропаганда на Западе работают по лекалам фашистской Германии. Однако, по его словам, противостоять этому можно.

Госдума
депутаты
США
американцы
видео
Никита Самойлов
Н. Самойлов
Сергей Петров
С. Петров
Андрей Веселов
А. Веселов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России отразили атаку ВСУ по Ростовской области
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался своим коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.