В ОП сравнили цензуру на Западе с пропагандой фашистской Германии Член ОП Григорьев: цензура на Западе в условиях СВО работает по лекалам США

Цензура и пропаганда на Западе в условиях специальной военной операции работают по лекалам США и фашистской Германии, заявил в беседе с NEWS.ru участник СВО, член Общественный палаты РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев. По его словам, противостоять этому можно, продолжая работу, которую делают государство и общественники.

Нет ничего нового. Точно так же, как вели пропаганду Соединенные Штаты или фашистская Германия во время Великой Отечественной войны. То же самое делается и сейчас. Ничего нового в этом нет, – сказал Григорьев.

Общественник считает, что на Западе немногие понимают, что на самом деле происходит. По его словам, цензура и манипуляция общественным мнением хорошо работают. Большинство людей в западных странах «верят любой чуши», которую распространяют руководители их государств.

Это первое. Второе. Что делать? Просто продолжать ту работу, которую делает наше государство, делают общественники, общественная инициатива, люди честные. В наш международный трибунал входят представители гражданского общества более 35 стран. Нужно продолжать эту работу и, конечно, наращивать. И тогда все получится, – заключил Григорьев.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на форуме «Территория смыслов» заявил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном показали, что на Западе еще есть разумные политики. Дипломат подчеркнул, что у этих людей также имеется серьезная поддержка.