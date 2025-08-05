Изуродовавшему пса Бониса живодеру из Лианозово грозит до пяти лет тюрьмы

Злоумышленнику, издевавшемуся над псом Бонисом, которого в крайне тяжелом состоянии обнаружили у кладбища в Лианозово, грозит до пяти лет тюрьмы, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Владимир Бурматов. По его мнению, виновный в насилии над собакой, может оказаться серийным живодером, а Бонис — не единственной его жертвой.

Это действия, подпадающие под Уголовный кодекс. Учитывая, что пострадало одно животное, это часть 1 статьи 245 Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными. Эта часть статьи предполагает до трех лет лишения свободы за действия в отношении животных, но это в том случае, если не будет доказано, что были и другие животные. Я практически уверен, что это не единственный случай, учитывая нарочитую жестокость, с которой эти расправы творятся. Я на 99% уверен, что это не один случай. Живодеры часто являются серийными извращенцами, — сказал Бурматов.

Он заявил о необходимости поймать живодера, потому что в противном случае он может продолжить издеваться над беззащитными животными. Сейчас, по данным NEWS.ru, в его поисках участвует свыше 2000 добровольцев, в числе которых как опытные волонтеры, так и неравнодушные россияне.

Если их (живодеров. — NEWS.ru) не остановить оперативно и не наказать, они продолжают совершать эти преступления. Это не просто мои домыслы. Здесь есть важный юридический компонент. Если будет доказано, что это не единственная его жертва, то, даже если других обстоятельств не будет, его уже можно будет привлекать по части 2 статьи 245 Уголовного кодекса, а это уже до пяти лет лишения свободы. Факт неоднократности совершенного преступления является отягчающим обстоятельством для этого преступления и позволяет переквалифицировать часть 1 в часть 2 этой статьи Уголовного кодекса, — отметил депутат.

Бурматов также не исключил, что живодер мог действовать с кем-то в сговоре или вести прямые трансляции зверских издевательств. По его словам, очень часто создаются анонимные Telegram-каналы, куда выкладывают отчеты об издевательствах. Он подчеркнул, что все эти обстоятельства являются отягчающими и также позволят привлечь злоумышленника по ч. 2 ст. 245 УК РФ.

2 августа Бониса обнаружил неравнодушный прохожий недалеко от кладбища в Лианозово. У пса были страшные раны, отекшая мордочка и заплывшие кровью глаза. Он скулил и был сильно дезориентирован. Молодой человек опубликовал пост в соцсетях, и на его сообщение откликнулись двое волонтеров, которые забрали пса и начали подыскивать ветклинику. Однако врачи отказывались браться за такой тяжелый случай. Лишь в одной лечебнице согласились помочь.

В ходе обследования у малыша выявили перелом черепа, так как его били по голове, раны на пасти, так как живодер перевязывал ему морду веревкой, чтобы обезвредить, и множественные участки некроза с опарышами. Кроме того, он находится в состоянии шока и был сильно обезвожен, изможден и голоден.

Сейчас Бонис находится в стационаре, он лежит на специальных противопролежневых ковриках, его состояние стабилизируют врачи. Временно его кормят через трубку из-за отека мягких тканей на мордочке. Медики подтвердили, что, судя по характеру травм, над песиком систематически издевались. Ему колют обезболивающие и антибиотики. При этом, несмотря на ад, через который прошел пес, он не потерял веру в людей: на голос реагирует вилянием хвоста и не пугается. Врачи следят за его состоянием, но прогнозы пока не дают, так как у собаки отек головного мозга и гематомы.