В Лианозово живодер искалечил пса и оставил его умирать с тяжелыми ранами

В Лианозово живодер искалечил пса и оставил его умирать с тяжелыми ранами

Изуродованную собаку с черепно-мозговой травмой обнаружили на автобусной остановке в районе Лианозово в Москве, сообщает портал 360.ru. По словам местных жителей, животное долгое время жестоко мучили, а затем бросили умирать.

Раненого пса 2 августа утром нашел молодой человек. Он отнес его охраннику и написал пост с просьбой о помощи. Двое откликнулись и отвезли животное к ветеринарам. Несколько клиник отказались от лечения из-за тяжелого состояния собаки.

Врач, который согласился помочь, подтвердил признаки длительных и систематических издевательств. Как он отметил, у собаки были гниющие раны, открытая черепно-мозговая травма и перелом свода черепа. Псу дали имя Бонис, сейчас он находится под наблюдением. Неравнодушные разыскивают живодера, чтобы привлечь к ответственности.

Ранее в Подмосковье суд оштрафовал на 40 тысяч рублей жителя, который поймал в капкан и застрелил породистую собаку. По данным следствия, после убийства охотник привязал тело собаки к машине и протащил его по улицам. Происшествие случилось в коттеджном поселке Пустые Меленки городского округа Клин.