Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга Юрист Остапенко: для провоза животного из заграничной поездки нужен ветпаспорт

Провоз животного из заграничной поездки на территорию РФ возможен только при наличии ветеринарного паспорта и соблюдении всех законодательных требований, заявил NEWS.ru член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко. По его словам, для беспрепятственного ввоза питомца необходимо подготовить справки о состоянии здоровья, а также произвести чипирование.

Забрать животное из-за границы возможно, но важно соблюдать требования законодательства как страны пребывания, так и РФ. Во-первых, необходимо убедиться, что в стране, откуда вывозится животное, разрешен его экспорт. Во-вторых, чтобы ввезти животное в Россию, потребуются: ветеринарный паспорт с отметками о прививках, справка о состоянии здоровья, чипирование и международный ветеринарный сертификат, — пояснил Остапенко.

Он отметил, что на таможне питомец должен пройти контроль, а отсутствие документов может привести к отказу во ввозе или даже карантину. Также юрист добавил, что не будет лишним заранее уточнить правила перевозки питомца у авиакомпании.

Ввоз животных в РФ из-за границы без документов может повлечь отказ, карантин или даже усыпление, если есть подозрение на заболевание. На таможне в РФ животное должно пройти ветеринарный контроль. Также важно заранее уточнить требования у авиакомпании: допустимые размеры переноски, возраст животного и необходимость дополнительного согласования перевозки. Если кратко: забрать котенка или щенка с пляжа реально, но только при четком соблюдении всех ветеринарных и таможенных правил, — резюмировал Остапенко.

Ранее стало известно, что с 5 августа Россия временно запретила ввоз и транзит по своей территории овец и коз из Болгарии и Румынии. Причиной стали зафиксированные вспышки оспы среди мелкого рогатого скота в этих странах, подтвержденные Всемирной организацией по охране здоровья животных.