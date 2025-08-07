Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО

Правительство Джорджи Мелони планирует одобрить амбициозный проект строительства моста между Сицилией и материковой Италией стоимостью €13 млрд (1 трлн рублей), сообщает Financial Times. Он будет засчитан как часть оборонных обязательств перед НАТО.

Правительство Джорджи Мелони должно было одобрить строительство моста стоимостью €13 млрд, соединяющего Сицилию с материковой частью Италии, возродив спорный проект, который, по словам Рима, является ключевым для национальной безопасности, — отмечает издание.

Изначально экономический проект моста длиной 3,3 км предназначался для развития отстающего региона. Теперь власти обосновывают его необходимостью военных поставок для НАТО. Этот шаг поможет Италии выполнить обязательства по увеличению оборонных расходов до 2% ВВП.

Некоторые считают проект попыткой искусственно увеличить военные расходы за счет инфраструктурного проекта. Мост через Мессинский пролив обсуждается десятилетиями, но до сих пор не реализован из-за экологических и экономических рисков.

