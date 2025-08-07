Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 05:52

Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО

Италия засчитает строительство моста за €13 млрд как расходы на оборону НАТО

Правительство Джорджи Мелони планирует одобрить амбициозный проект строительства моста между Сицилией и материковой Италией стоимостью €13 млрд (1 трлн рублей), сообщает Financial Times. Он будет засчитан как часть оборонных обязательств перед НАТО.

Правительство Джорджи Мелони должно было одобрить строительство моста стоимостью €13 млрд, соединяющего Сицилию с материковой частью Италии, возродив спорный проект, который, по словам Рима, является ключевым для национальной безопасности, — отмечает издание.

Изначально экономический проект моста длиной 3,3 км предназначался для развития отстающего региона. Теперь власти обосновывают его необходимостью военных поставок для НАТО. Этот шаг поможет Италии выполнить обязательства по увеличению оборонных расходов до 2% ВВП.

Некоторые считают проект попыткой искусственно увеличить военные расходы за счет инфраструктурного проекта. Мост через Мессинский пролив обсуждается десятилетиями, но до сих пор не реализован из-за экологических и экономических рисков.

Ранее сообщалось, что в июле 2025 года США, вероятно, вернули ядерное оружие на британскую базу Лейкенхит. По оценкам экспертов, речь идет как минимум о 20 современных бомбах B61-12. Этот шаг прерывает 15-летний период отсутствия американских ядерных арсеналов в Великобритании.

