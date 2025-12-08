ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 15:02

Этот рецепт переоткрыл для меня картошку — готовлю в итальянском стиле с ароматной беконной шубкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ньокки с беконом и сливочным соусом — это воплощение итальянского кулинарного комфорта, где простая домашняя еда возведена в ранг высокого искусства. Нежные картофельные клецки, буквально тающие во рту, хрустящие ломтики бекона, пропитанные дымным ароматом, и бархатистый сырно-сливочный соус создают гармонию вкусов, которая согревает и успокаивает после долгого дня. Это блюдо не требует сложных техник или экзотических ингредиентов, но его результат настолько впечатляет, что вы почувствуете себя шеф-поваром маленькой семейной траттории где-то в Тоскане.

2 крупные картофелины отвариваю в мундире до готовности, очищаю и разминаю в пюре без комочков. В теплую массу добавляю 3 желтка и постепенно подсыпаю около 300 г муки, вымешивая эластичное, нелипкое тесто. Формирую из теста колбаску, нарезаю на небольшие кусочки и придаю им характерную ребристую форму, прокатав по вилке. Отвариваю ньокки в подсоленной кипящей воде 2–3 минуты после всплытия. 200 г бекона нарезаю и обжариваю до хруста. В той же сковороде добавляю 500 мл сливок, довожу до кипения, добавляю 100 г тертого сыра, соль и перец по вкусу, увариваю соус 3–4 минуты. Соединяю отваренные ньокки с соусом и беконом, аккуратно перемешиваю и прогреваю минуту. Подаю, посыпав хрустящим луком и зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
Читайте также
Украшаем не только елку, но и новогодний стол — готовим к празднику «Елочные шарики» и покоряем гостей
Общество
Украшаем не только елку, но и новогодний стол — готовим к празднику «Елочные шарики» и покоряем гостей
Праздничный салат, который понравится Красной Огненной Лошади: яркое новогоднее блюдо для стола и удачи в 2026 году
Общество
Праздничный салат, который понравится Красной Огненной Лошади: яркое новогоднее блюдо для стола и удачи в 2026 году
Из-за этого рецепта семья полюбила печень: готовим котлеты по-особому — именно эти добавки делают их вкусными и нежными
Общество
Из-за этого рецепта семья полюбила печень: готовим котлеты по-особому — именно эти добавки делают их вкусными и нежными
Ташмиджаби из Сванетии — это не просто запеканка: готовим уютный грузинский шедевр с сулугуни
Общество
Ташмиджаби из Сванетии — это не просто запеканка: готовим уютный грузинский шедевр с сулугуни
Скандинавское чудо из обычной картошки — этот рецепт изменит ваше мнение о запеканках навсегда
Общество
Скандинавское чудо из обычной картошки — этот рецепт изменит ваше мнение о запеканках навсегда
еда
картофель
бекон
Италия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пассажиры рейса Шанхай — Москва массово отравились после обеда на борту
Раскрыта новая схема обмана жильцов застройщиками
Калининградец отдал деньги мошенникам после сообщения о победе в конкурсе
Названо число погибших на Украине датчан
Бизнесмен попался на фейковой благотворительности и эксплуатации людей
Блогер засунула сына в вакуумный пакет, откачала воздух и засняла на видео
«Шарились по домам»: бойцы ВСУ чуть не умерли от голода в Димитрове
Sky News Australia обвинили в пропаганде ненависти к русским
Бурятский школьник спас взрослого соседа от пожара
SEVILLE из Artik&Asti рассказала о новом рекорде группы
Россия поставила СПГ в Китай в обход санкций
Почему люди насильно отправляют родственников в рехабы, как не попасть туда
В Чечне объявлен режим беспилотной опасности
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым посланием
Юрист ответил, помогут ли Долиной обвинения в неосмотрительности Лурье
Суд наказал иностранца за дискредитацию ВС России в эфире радиостанции
Wildberries ответил на претензию Aurus о продаже одежды
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
Изумительная закуска на стол: тарталетки с сыром и грушей
В ГД ответили, хватит ли у ЕС сил вести военный конфликт с Россией без США
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.