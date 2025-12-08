Этот рецепт переоткрыл для меня картошку — готовлю в итальянском стиле с ароматной беконной шубкой

Ньокки с беконом и сливочным соусом — это воплощение итальянского кулинарного комфорта, где простая домашняя еда возведена в ранг высокого искусства. Нежные картофельные клецки, буквально тающие во рту, хрустящие ломтики бекона, пропитанные дымным ароматом, и бархатистый сырно-сливочный соус создают гармонию вкусов, которая согревает и успокаивает после долгого дня. Это блюдо не требует сложных техник или экзотических ингредиентов, но его результат настолько впечатляет, что вы почувствуете себя шеф-поваром маленькой семейной траттории где-то в Тоскане.

2 крупные картофелины отвариваю в мундире до готовности, очищаю и разминаю в пюре без комочков. В теплую массу добавляю 3 желтка и постепенно подсыпаю около 300 г муки, вымешивая эластичное, нелипкое тесто. Формирую из теста колбаску, нарезаю на небольшие кусочки и придаю им характерную ребристую форму, прокатав по вилке. Отвариваю ньокки в подсоленной кипящей воде 2–3 минуты после всплытия. 200 г бекона нарезаю и обжариваю до хруста. В той же сковороде добавляю 500 мл сливок, довожу до кипения, добавляю 100 г тертого сыра, соль и перец по вкусу, увариваю соус 3–4 минуты. Соединяю отваренные ньокки с соусом и беконом, аккуратно перемешиваю и прогреваю минуту. Подаю, посыпав хрустящим луком и зеленью.

