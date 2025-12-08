ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 16:00

Россиян призвали не волноваться из-за дефицита видеокарт

IT-эксперт Карпович: рынок видеокарт стабилизируется с приходом игроков из Китая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Рынок видеокарт стабилизируется с приходом китайских производителей, заявил NEWS.ru заместитель руководителя направления Т1 ИИ по продуктовому развитию Сергей Карпович. По его словам, паника вокруг дефицита устройств преувеличена. Он отметил, что рядовым пользователям лучше не гнаться за спекулятивными ценами.

Паника вокруг видеокарт преувеличена, но спрос на топовые графические процессоры (GPU) останется высоким из-за ИИ. Для обычных пользователей лучший совет — не гнаться за спекулятивными ценами, а дождаться новых поколений карт. Мы не ожидаем массового дефицита, потому что растет производство новых чипов. Особенно можно выделить Китай, который активно инвестирует в развитие собственных GPU. По нашим прогнозам, с приходом производителей видеокарт для ИИ из КНР рынок стабилизируется, — пояснил Карпович.

Он также добавил, что облачные решения и новые технологии смягчат дефицит видеокарт. Однако, по его словам, в ближайшие годы цена на топовые устройства останется прежней.

Ранее представители ретейлеров и торговых площадок заявили, что в России резко подскочил спрос на видеокарты для персональных компьютеров. Такая тенденция обусловлена развитием искусственного интеллекта. Так, в Санкт-Петербурге рост оборота видеокарт превысил 800%.

