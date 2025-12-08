ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 15:55

Путин наградит Героев России медалями «Золотая Звезда»

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Президент РФ Владимир Путин наградит Героев России во вторник, 9 декабря, сообщает Кремль. В администрации главы государства уточнили, что лидер вручит медали «Золотая Звезда».

Среди участников мероприятия Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами Мужества, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Торжественное мероприятие пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Приглашено более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм, уточнили в пресс-службе. Традиция чествования Героев Отечества возобновлена в соответствии с указанием главы государства в 2013 году.

Ранее стало известно, что в предстоящей программе «Итоги года» с президентом России будут участвовать не только отечественные, но и иностранные журналисты. Ведущие федеральных каналов Мария Березовская и Павел Зарубин уточнили, что коллеги со всего мира будут вовлечены в это традиционное медиасобытие.

Владимир Путин
награждения
Кремль
Герои России
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лебедев раскритиковал одно постоянное стремление россиян
Стало известно, продолжит ли Плющенко сотрудничество с Костылевой
Психоаналитик раскрыла, зачем знаменитости используют черный пиар
Стало известно, сколько каналов зарегистрировали в МAX
Угрозу цунами объявили из-за мощного землетрясения в одной стране
Путин одним словом описал темпы роста ВВП в 2025 году
Пономарев похвалил ЦСКА за игру против «Краснодара»
На Западе оценили немецкий план войны против России
Благодарность Табакову, инсульт, пенсия 18 тысяч: как живет Елена Проклова
Путин раскрыл, что именно станет ключом к развитию экономики
«Тематика очевидна»: Сикорский созвал экстренное совещание из-за Украины
Киберэксперт рассказал, могут ли разблокировать звонки в Telegram
Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми в России
«Обеление экономики»: Путин поручил правительству важную задачу
Спасатель дал советы, где безопаснее всего расположить елку в доме
В Германии забили тревогу из-за рекордного роста банкротств
«Это моя подельница»: за что Хасис разлюбила убийцу-националиста Тихонова
Путин призвал не допустить «ухода в тень» бизнеса
Путин озвучил прогноз по инфляции в 2025 году
В Европе пришли в ярость из-за Украины
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.