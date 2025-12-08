Путин наградит Героев России медалями «Золотая Звезда»

Президент РФ Владимир Путин наградит Героев России во вторник, 9 декабря, сообщает Кремль. В администрации главы государства уточнили, что лидер вручит медали «Золотая Звезда».

Среди участников мероприятия Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами Мужества, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Торжественное мероприятие пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Приглашено более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм, уточнили в пресс-службе. Традиция чествования Героев Отечества возобновлена в соответствии с указанием главы государства в 2013 году.

Ранее стало известно, что в предстоящей программе «Итоги года» с президентом России будут участвовать не только отечественные, но и иностранные журналисты. Ведущие федеральных каналов Мария Березовская и Павел Зарубин уточнили, что коллеги со всего мира будут вовлечены в это традиционное медиасобытие.