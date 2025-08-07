Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 05:52

Полицейский-вуайерист попался своим коллегам в Японии

JT: в Японии задержан замначальника полиции, снимавший на видео белье под юбками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Японии заместитель начальника отдела полиции в префектуре Гифу оказался в центре скандала, пишет Japan Today (JT). Его задержали за съемку видео под юбкой девушки в торговом центре.

Инцидент произошел 3 августа, в городе Итиномия (префектура Айти). 44-летний Юити Номура был задержан сотрудниками полиции Айти после жалобы. Бдительный посетитель торгового центра заметил, как мужчина подозрительно направлял сумку в сторону 26-летней девушки, пытаясь заснять под ее юбкой.

Когда свидетель окликнул Номуру, тот попытался скрыться, но был задержан на месте. При осмотре в его сумке обнаружили смартфон, спрятанный внутри через специально проделанное отверстие. За поведение Номуры публично извинился его начальник главный инспектор Синго Дзицудзе.

Мы приносим глубокие извинения пострадавшей и всем причастным. После расследования к виновнику будут приняты самые строгие меры, — заявил он.

Ранее сообщалось, что в московском метро турист из Абхазии по имени Карлен остановил гражданина одной из стран Средней Азии, который залез под юбку к девочке. Очевидцы рассказали, что пострадавшей на вид не было 18 лет. Инцидент произошел на Пасху.

Япония
полиция
преступления
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Одна страна хочет отказаться от наемничества
Невролог дал важный совет, как предотвратить деменцию
Водитель попытался остановить автобус своими силами и попал на видео
Эксперт раскрыл пользу от снятия моратория на РСМД для союзников России
Звезду мема про Bentley едва не обокрали в Лондоне
Фон дер Ляйен привела детали разговора с Зеленским
Еще одна страна выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира
«Настоящая истерика»: в Киеве испугались встречи Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.