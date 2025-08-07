Полицейский-вуайерист попался своим коллегам в Японии JT: в Японии задержан замначальника полиции, снимавший на видео белье под юбками

В Японии заместитель начальника отдела полиции в префектуре Гифу оказался в центре скандала, пишет Japan Today (JT). Его задержали за съемку видео под юбкой девушки в торговом центре.

Инцидент произошел 3 августа, в городе Итиномия (префектура Айти). 44-летний Юити Номура был задержан сотрудниками полиции Айти после жалобы. Бдительный посетитель торгового центра заметил, как мужчина подозрительно направлял сумку в сторону 26-летней девушки, пытаясь заснять под ее юбкой.

Когда свидетель окликнул Номуру, тот попытался скрыться, но был задержан на месте. При осмотре в его сумке обнаружили смартфон, спрятанный внутри через специально проделанное отверстие. За поведение Номуры публично извинился его начальник главный инспектор Синго Дзицудзе.

Мы приносим глубокие извинения пострадавшей и всем причастным. После расследования к виновнику будут приняты самые строгие меры, — заявил он.

