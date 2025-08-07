Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию Соцфонд: число пенсионеров в России превысило 41 млн человек

В России зарегистрировано 40 811 900 пенсионеров, сообщили представители Социального фонда РФ в беседе с РИА Новости. Данные показатель актуален на 1 июля 2025 года.

Указанная цифра немного снизилась по сравнению с началом года. Тогда количество получателей пенсий составляло около 41,2 млн человек.

Согласно статистике, среди российских пенсионеров более 7,6 млн продолжают трудовую деятельность. Также около 2,3 млн человек получают пенсию по инвалидности. Почти 1,45 млн – это пенсионеры по случаю потери кормильца.

Демографическая ситуация остается сложной, несмотря на небольшое снижение общего числа пенсионеров, указали в Соцфонде. Это связано как с естественными демографическими процессами, так и с продолжающейся трудовой активностью старшего поколения.

Ранее сообщалось, что с 1 августа в России начнется перерасчет выплат для работающих пенсионеров. Как рассказала член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталья Косихина, размер прибавки будет зависеть от количества пенсионных баллов, заработанных в 2024 году. С января 2025 года в России возобновлена индексация пенсий для работающих пенсионеров. Те, кто уволился в июле, с августа начнут получать полную пенсию со всеми пропущенными индексациями.