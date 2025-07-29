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29 июля 2025 в 07:09

Раскрыто, кому из россиян прибавят пенсию в августе

Сенатор Косихина: выплаты работающим пенсионерам будут повышены с 1 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 августа в России начнется перерасчет выплат для работающих пенсионеров, сообщила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталья Косихина в беседе с ТАСС. Размер прибавки будет зависеть от количества пенсионных баллов, заработанных в 2024 году.

С 1 августа вступают в силу важные изменения, затрагивающие различные сферы жизни россиян. В социальной сфере произойдет повышение пенсий для работающих пенсионеров. Выплаты будут увеличены на основе пенсионных баллов, начисленных за 2024 год, — пояснила сенатор.

Как уточнила Косихина, конкретная сумма доплаты будет индивидуальной. Она зависит от уровня заработка и накопленных коэффициентов.

С января 2025 года в России возобновлена индексация пенсий для работающих пенсионеров. Те, кто уволился в июле, с августа начнут получать полную пенсию со всеми пропущенными индексациями.

Ранее сообщалось, что среди работающих российских пенсионеров прекратить трудовую деятельность в следующем году могут от 500 тысяч до 1,2 млн человек. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что в 2025 году тенденция сокращения стажа пенсионеров остается прежней.

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