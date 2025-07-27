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27 июля 2025 в 09:21

Раскрыто число пенсионеров, которые могут покинуть рынок труда к 2026 году

Профессор Сафонов: 1,2 млн работающих пенсионеров могут покинуть рынок труда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Среди работающих российских пенсионеров прекратить трудовую деятельность в следующем году могут от 500 тысяч до 1,2 млн человек, заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, которые приводит РИА Новости, в 2025 году тенденция сокращения стажа пенсионеров остается прежней.

К середине 2026 года рынок труда покинут граждане, вышедшие на пенсию в 2022 году, в пределах от 500 тысяч до 1, 2 миллиона человек в зависимости от того, как будет реагировать рынок труда и работодатели, — сказал Сафонов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что работающие пенсионеры получат по 2,5–3 индивидуальных пенсионных коэффициента за 2024 год. По ее словам, с 1 августа пройдет ежегодная индексация пенсий для этой категории граждан.

До этого сообщалось, что работающие пенсионеры в России с августа получат прибавку к пенсии. Максимальный размер прибавки составит 437 рублей, также доплату получат россияне в возрасте 80 лет и старше.

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