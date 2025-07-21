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21 июля 2025 в 13:39

Работающим пенсионерам пообещали прибавку к пенсии

Профессор Сафонов: с августа работающим пенсионерам поднимут пенсию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работающие пенсионеры в России с 1 августа получат прибавку к пенсии, сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова. Максимальный размер прибавки составит 437 рублей, также доплату получат россияне в возрасте 80 лет и старше.

С 1 августа 2025 года традиционно Социальный фонд РФ осуществит автоматический перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Право на пересчет есть у граждан, которые в течение 2024 года официально осуществляли трудовую деятельность (по трудовым договорам) и за которых работодатели уплачивали страховые взносы, — объяснил Сафонов.

Размер прибавки зависит от накопленных за 2024 год пенсионных баллов. Но законодательно установлен максимальный лимит в три балла. Стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 января установлена кабмином на уровне 145 рублей 69 копеек. Поэтому максимально возможная прибавка составит 437 рублей. Пересчитанные пенсии начнут выплачивать с августа.

Пенсионеры в возрасте 80 лет и старше имеют право на повышенную фиксированную выплату, которая увеличивается в два раза. У таких граждан фиксированная часть пенсии составит 17 815 рублей.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») сообщил, что с 1 октября этого года военные пенсии в России будут проиндексированы на 7,6%. Повышение коснется всех категорий военных пенсионеров, включая сотрудников силовых ведомств. Первоначально планировалась индексация на 4,5%. Однако размер повышения был пересмотрен с учетом макроэкономических показателей.

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