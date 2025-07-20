В Госдуме пояснили, как индексируют пенсии военных пенсионеров Депутат Говырин: пенсии военных пенсионеров с октября индексируют на 7,6%

С 1 октября этого года военные пенсии в России будут проиндексированы на 7,6%, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») в беседе с РИА Новости. Повышение коснется всех категорий военных пенсионеров, включая сотрудников силовых ведомств.

Фактически изменение уже действует на уровне федерального закона и ожидается только соответствующее постановление правительства РФ, — отметил парламентарий.

Первоначально планировалась индексация на 4,5%. Однако размер повышения был пересмотрен с учетом макроэкономических показателей.

Индексация затронет не только бывших военнослужащих, но и получателей пенсий по инвалидности или потере кормильца, если выплаты назначены по военной линии. Перерасчет произведут автоматически, а прибавка составит ровно 7,6% от текущего размера пенсии.

Например, при выплате в 30 тысяч рублей сумма увеличится на 2280 рублей. Финансирование начнется с 1 октября независимо от даты публикации постановления правительства.

Ранее сообщалось, что пенсионеры, достигшие возраста 70 лет, могут платить только часть суммы, требуемой для капитального ремонта жилья. Граждане старше 80 лет могут и вовсе не делать такие взносы. Обязательство собственников платить за капремонт закреплено Жилищным кодексом России.