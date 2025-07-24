В Госдуме рассказали, сколько ИПК получат работающие пенсионеры за 2024 год Депутат Бессараб: работающие пенсионеры получат по 2,5-3 ИПК за 2024 год

Работающие пенсионеры получат по 2,5–3 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК) за 2024 год, сообщила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, с 1 августа пройдет ежегодная индексация пенсий для этой категории граждан. Она отметила, что в отличие от трудоспособного населения, для работающих пенсионеров установлены ограничения по начислению ИПК.

С 1 августа ежегодно проходит индексация пенсий для тех пенсионеров, которые работают. И с 1 августа этого года пройдет индексация для отработавших 2024 год. Для пенсионеров, работающих, в отличие от лиц трудоспособного возраста, есть ограничения в соответствии с законом. Если лица трудоспособного возраста могут заработать 10 ИПК за календарный трудовой год, то работающий пенсионер только три. Большинство российских пенсионеров, как показывает статистика, получит около 2,5-3 баллов, — пояснила Бессараб.

Ранее сообщалось, что Социальный фонд России повысит размеры страховой части пенсии для работающих граждан с 1 августа по итогам беззаявительного перерасчета. Прибавка к выплатам будет рассчитываться для каждого лица индивидуально в зависимости от стоимости пенсионного коэффициента.