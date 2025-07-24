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24 июля 2025 в 12:14

Соцфонд раскрыл, кто с 1 августа получит прибавку к пенсии

Соцфонд анонсировал прибавку к пенсии с 1 августа для работающих граждан России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальный фонд России повысит размеры страховой части пенсии для работающих граждан с 1 августа по итогам беззаявительного перерасчета, сообщили представители фонда в Telegram-канале. По их словам, прибавка к выплатам будет рассчитываться для каждого лица индивидуально в зависимости от стоимости пенсионного коэффициента.

С 1 августа Социальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Прибавку к пенсии получат те пенсионеры, которые продолжали официально работать в 2024 году, и за которых работодатели уплачивали страховые взносы, — говорится в сообщении.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что фиксированные выплаты к страховой части пенсии в двойном размере с сентября будут начисляться тем россиянам, которые в августе этого года отпраздновали 80-летие. Кроме того, юбиляры также получат и надбавку за уход, подчеркнул эксперт.

Кроме того, в Социальном фонде сообщили, что средний размер пенсии работающих граждан на момент 1 апреля этого года составил 21 080 рублей ежемесячно. По словам представителей фонда, это на 250 рублей больше, чем было в начале года.

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