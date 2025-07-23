Стало известно, кто с 1 сентября получит двойные выплаты к пенсии Доцент Балынин: выплаты к пенсии отпраздновавшим в августе 80-летие удвоят

Россиянам, которым в августе нынешнего года исполнится 80 лет, с сентября будут начисляться фиксированные выплаты к страховой части пенсии в удвоенном размере, заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в комментарии «Прайм». Кроме того, юбилярам будет выплачиваться и надбавка за уход, добавил он.

Более того, с 2025 года помимо удвоения фиксированной выплаты таким пенсионерам также автоматически начисляется надбавка за уход. Соответственно, фиксированная выплата вместо 8907,7 рубля станет равна 19129,4 рубля. Таким образом, с учетом удвоения и надбавки сумма страховой пенсии августовских 80-летних юбиляров в сентябре увеличится на 10221,7 рубля, — сказал Балыкин.

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец отметила, что работающие пенсионеры получат прибавку к соцвыплатам с 1 августа, однако ее размер зависит от пенсионных баллов. По ее словам, максимальное повышение пенсии составит 399 рублей.