Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 11:03

Стало известно, кто с 1 сентября получит двойные выплаты к пенсии

Доцент Балынин: выплаты к пенсии отпраздновавшим в августе 80-летие удвоят

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россиянам, которым в августе нынешнего года исполнится 80 лет, с сентября будут начисляться фиксированные выплаты к страховой части пенсии в удвоенном размере, заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в комментарии «Прайм». Кроме того, юбилярам будет выплачиваться и надбавка за уход, добавил он.

Более того, с 2025 года помимо удвоения фиксированной выплаты таким пенсионерам также автоматически начисляется надбавка за уход. Соответственно, фиксированная выплата вместо 8907,7 рубля станет равна 19129,4 рубля. Таким образом, с учетом удвоения и надбавки сумма страховой пенсии августовских 80-летних юбиляров в сентябре увеличится на 10221,7 рубля, — сказал Балыкин.

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец отметила, что работающие пенсионеры получат прибавку к соцвыплатам с 1 августа, однако ее размер зависит от пенсионных баллов. По ее словам, максимальное повышение пенсии составит 399 рублей.

пенсии
выплаты
юбилеи
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Забайкальский край представит свою экспозицию в рамках ВЭФ-2025
Турция разработала гиперзвуковое оружие
Делегация России вылетела в Стамбул для переговоров
Концерт «КИНО&МУЗЫКА» состоится в ЦСИ «Марс» в Москве
«Мама, забери меня»: экс-боец ЧВК «Вагнер» вспомнил о боях за Артемовск
Главком ВСУ признал большие проблемы в украинской армии
В России рассмотрят инициативу о кредитных каникулах при одном факторе
В Госдуме посоветовали не переживать из-за проекта о круглогодичном призыве
В Великобритании внезапно ожил мужчина, чье сердце не билось почти час
Олимпийская чемпионка назвала причину поражений синхронисток из РФ на ЧМ
Раскрыт срок для главреда Baza за «покупку» полицейских
В Минтрансе пригрозили российским аэропортам после задержек рейсов
Политолог высказался о возможном влиянии на Трампа со стороны жены
Японец десять лет хранил труп умершей матери в туалете
Франция резко осудила Зеленского из-за нового закона
Дети мигрантов изнасиловали четырехлетнюю девочку в Обнинске
В Госдуме раскрыли, сколько россиян получают зарплату на уровне МРОТ
Энергетик оценил перспективы нового месторождения нефти и газа в Польше
Разрыв между средними зарплатами в регионах рекордно вырос в России
В Минтрансе пообещали проработать взаимодействие с авиакомпаниями России
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.