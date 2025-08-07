Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада

Такие российские исполнители, как Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) и Юлия Зиверт, активно заполняют нишу, оставшуюся после ухода западных артистов, и их шоу могут конкурировать с теми, которые ставят мировые звезды, заявила NEWS.ru продюсер Дарья Богатырева. По ее словам, в стране также растет число отечественных фестивалей.

Она отметила, что молодежь постепенно адаптируется к новым условиям и в России формируется своя музыкальная идентичность. Однако, по ее мнению, отечественной сцене пока не хватает глобального размаха, технологичности и международного признания, которые присущи западным шоу.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что российская певица Надежда Кадышева может заработать десятки миллионов рублей за концерт в «Лужниках», который собирается провести в 2026 году. По его словам, выступление артистки может собрать аншлаг, а ее доход составит значительную сумму. Он также не исключил, что она повторит успех Басты.