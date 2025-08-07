Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 05:20

Продюсер Богатырева: шоу Басты и Зиверт дадут фору западным артистам

Юлия Зиверт Юлия Зиверт Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Такие российские исполнители, как Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) и Юлия Зиверт, активно заполняют нишу, оставшуюся после ухода западных артистов, и их шоу могут конкурировать с теми, которые ставят мировые звезды, заявила NEWS.ru продюсер Дарья Богатырева. По ее словам, в стране также растет число отечественных фестивалей.

Кто заменяет западных исполнителей на российских сценах? На смену западным звездам в РФ пришли крупные отечественные исполнители, например Зиверт и Баста. Это стадионные артисты, которые всерьез взялись за шоу мирового уровня. Помимо прочего, в стране проводится все больше фестивалей и шоу: VK Fest, «Движ», «Дикая мята» и другие пытаются заполнить вакуум, — пояснила Богатырева.

Она отметила, что молодежь постепенно адаптируется к новым условиям и в России формируется своя музыкальная идентичность. Однако, по ее мнению, отечественной сцене пока не хватает глобального размаха, технологичности и международного признания, которые присущи западным шоу.

Достаточно ли фестивалей и нескольких артистов для замены западных звезд в РФ? Частично — да. Молодежь адаптируется, формируется новая музыкальная идентичность, но нет масштаба глобального шоу-спектакля, например как у Lady Gaga. Не хватает международного престижа и технологичности, а многие фанаты поп-музыки, рока или хип-хопа чувствуют культурный голод, — резюмировала Богатырева.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что российская певица Надежда Кадышева может заработать десятки миллионов рублей за концерт в «Лужниках», который собирается провести в 2026 году. По его словам, выступление артистки может собрать аншлаг, а ее доход составит значительную сумму. Он также не исключил, что она повторит успех Басты.

